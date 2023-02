BMW Aktie News: BMW verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Bei der BMW-Aktie ließ sich um 04:06:29 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 99,20 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,97 EUR an. Bei 98,29 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 384.539 BMW-Aktien.

Am 16.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,97 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 0,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 98,77 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.11.2022. In Sachen EPS wurden 4,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 7,23 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 37.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.03.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 20.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 26,74 EUR je Aktie belaufen.

