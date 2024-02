BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Freitagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 103,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 103,80 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 103,90 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,26 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.709 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 9,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 8,50 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 108,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,37 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert

BMW-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft BMW-Aktie mit Neutral ein