BMW Aktie News: BMW am Nachmittag freundlich

16.02.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 103,84 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 103,84 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 104,44 EUR. Bei 103,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 495.662 BMW-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,26 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 86,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. BMW-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 8,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,71 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,20 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 03.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent auf 38.458,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 19.03.2025. Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2023 18,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert BMW-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft BMW-Aktie mit Neutral ein

