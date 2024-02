BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Freitagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 103,42 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 103,42 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 103,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.353 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (86,80 EUR). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 19,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,71 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 108,20 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BMW.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,37 EUR je Aktie.

