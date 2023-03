BMW Aktie News: BMW macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 95,96 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 96,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 608.867 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,46 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 40,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 98,77 EUR.

Am 15.03.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS lag bei 3,43 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 7,23 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.522,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 20.03.2024.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

