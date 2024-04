BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 106,85 EUR abwärts.

Das Papier von BMW befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 106,85 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 106,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 107,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 315.448 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 18,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 108,72 EUR aus.

Am 21.03.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.522,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42.970,00 EUR ausgewiesen.

Die BMW-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. BMW dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,93 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

