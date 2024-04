BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagvormittag schwächer

So entwickelt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 107,75 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 107,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,40 EUR aus. Bei 107,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.819 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,05 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 86,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,76 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 108,72 EUR an.

Am 21.03.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 42.970,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 39.522,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

