BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 69,38 EUR ab.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 69,38 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 69,02 EUR ein. Bei 69,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.654 Stück gehandelt.

Am 17.04.2024 markierte das Papier bei 108,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 35,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,26 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,85 EUR an.

BMW veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 36,42 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,97 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 11,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

