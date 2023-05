BMW Aktie News: BMW am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BMW 98,99 EUR

Die BMW-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 98,92 EUR abwärts. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,83 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,96 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 77.520 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (109,84 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,75 EUR.

Am 04.05.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 15,33 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.853,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 31.142,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von BMW.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 15,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

