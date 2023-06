BMW Aktie News: BMW am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel BMW 110,94 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,0 Prozent auf 111,44 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 111,16 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.797 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 1,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,44 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 62,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,65 EUR für die BMW-Aktie.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36.853,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 31.142,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

