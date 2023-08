BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 100,12 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 100,12 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 151.153 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 113,46 EUR erreichte der Titel am 14.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,32 Prozent hinzugewinnen. Bei 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 31,64 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 110,68 EUR.

BMW veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 34.770,00 EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 17,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

