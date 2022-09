BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit KursVerlusten

Die BMW-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 73,58 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 73,58 EUR. Mit einem Wert von 73,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.945 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 8,88 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 99,71 EUR an.

Am 03.08.2022 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,74 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

