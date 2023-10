BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:51 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 98,77 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 98,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,08 EUR. Zuletzt wechselten 232.559 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 14,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,42 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 24,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,77 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.219,00 EUR im Vergleich zu 34.770,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 17,27 EUR in den Büchern stehen haben wird.

