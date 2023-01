BMW Aktie News: BMW am Mittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 90,95 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 90,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 400.405 Stück.

Am 17.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 9,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 34,58 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 95,62 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.03.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 27,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

