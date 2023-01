BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 92,28 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,37 EUR. Bei 91,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.037 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 100,06 EUR markierte der Titel am 17.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 7,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,62 EUR.

Am 03.11.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 37.176,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2023 terminiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,05 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com