BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 93,45 EUR ab.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 93,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 93,22 EUR. Bei 93,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 271.252 BMW-Aktien.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,41 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Abschläge von 7,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 105,78 EUR an.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,20 EUR gegenüber 4,25 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

BMW wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 19.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 18,19 EUR im Jahr 2023 aus.

