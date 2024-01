BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von BMW

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 93,66 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 93,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 93,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,67 EUR. Bisher wurden heute 62.869 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,14 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,32 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,78 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,45 Prozent gesteigert.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.03.2025.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 18,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

