BMW Aktie News: BMW legt am Montagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 83,94 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 83,94 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 83,94 EUR. Bei 82,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 247.454 Stück gehandelt.

Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,94 EUR an.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 4,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 32,41 Mrd. EUR, gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,74 Prozent präsentiert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 14.03.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,41 EUR je Aktie.

