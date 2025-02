BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 82,66 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 82,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 82,66 EUR. Bei 82,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 42.452 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,05 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,94 EUR an.

Am 06.11.2024 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,74 Prozent zurück. Hier wurden 32,41 Mrd. EUR gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BMW am 14.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2026 erwartet.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

