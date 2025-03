BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 81,84 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 81,84 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,58 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.249 BMW-Aktien.

Am 11.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 29,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 20,26 Prozent sinken.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,40 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 87,65 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 4,21 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 32,41 Mrd. EUR, gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,74 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 07.05.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 25.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 12,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

