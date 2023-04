BMW Aktie News: BMW verbilligt sich am Montagmittag

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Google-Chef fordert Regeln für künstliche Intelligenz. Siemens Mobility erhält Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe aus Singapur. BVB nach spätem Rückschlag in Stuttgart unter Schock. SAP-Vorstandsmitglied sieht in KI Beschleuniger für Wandel der Arbeitswelt. MorphoSys befindet sich nach Ergebnissen einer Phase-II-Studie auf Erholungskurs.