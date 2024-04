BMW Aktie News: BMW zieht am Mittag an

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 106,65 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 106,65 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 107,25 EUR. Bei 106,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 156.900 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,16 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 86,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,61 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,76 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 111,83 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42.970,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,93 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

