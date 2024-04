BMW Aktie News: BMW behauptet sich am Mittwochnachmittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 106,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 106,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 107,25 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 105,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 276.596 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 22,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,76 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 111,83 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 21.03.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,77 EUR, nach 3,43 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42.970,00 EUR umgesetzt, gegenüber 39.522,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,93 EUR je BMW-Aktie.

