BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 105,90 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 105,90 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 105,90 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,40 EUR. Zuletzt wechselten 13.746 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,04 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,76 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 108,72 EUR.

BMW ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 42.970,00 EUR gegenüber 39.522,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,93 EUR je BMW-Aktie.

