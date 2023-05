BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel BMW 99,88 EUR

Die BMW-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 99,37 EUR. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 99,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.303 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 109,84 EUR erreichte der Titel am 08.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit Abgaben von 31,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 105,75 EUR an.

Am 04.05.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 15,33 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31.142,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.853,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,89 EUR fest.

