BMW Aktie News: BMW behauptet sich am Nachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 96,42 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 96,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 96,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 95,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 625.520 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,77 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 111,65 EUR für die BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,40 EUR, nach 5,33 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,83 EUR je BMW-Aktie belaufen.

