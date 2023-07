BMW Aktie News: BMW am Mittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 106,46 EUR ab.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 106,46 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,10 EUR aus. Bei 106,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 95.802 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,71 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,05 EUR.

Am 04.05.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,33 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 36.853,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.142,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,04 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

