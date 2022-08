BMW Aktie News: BMW verliert am Nachmittag

Die BMW-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 77,83 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 77,60 EUR. Bei 79,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 485.343 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 100,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 15,17 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,79 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 34.770,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 28.582,00 EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte BMW die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,58 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

