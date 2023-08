BMW Aktie News: BMW am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 98,94 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 98,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 98,90 EUR. Bei 99,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 190.589 Stück.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 30,83 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,68 EUR aus.

BMW veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent auf 37.219,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,39 EUR im Jahr 2023 aus.

