BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:22 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 75,81 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 75,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,11 EUR. Bisher wurden heute 153.163 BMW-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.01.2022 auf bis zu 100,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,58 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 12,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 03.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34.770,00 EUR im Vergleich zu 28.582,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 16,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

