BMW Aktie News: Anleger greifen bei BMW am Nachmittag zu

Um 04:22 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 76,69 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 76,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,11 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 488.770 Stück gehandelt.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,63 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,50 EUR.

BMW gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,65 Prozent auf 34.770,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte BMW die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 16,06 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

