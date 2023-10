BMW Aktie News: BMW am Dienstagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,85 EUR abwärts.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 97,85 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 97,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.388 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,95 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 74,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 108,77 EUR.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 37.219,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 34.770,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Am 06.11.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 18,17 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

