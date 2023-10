BMW Aktie News: BMW am Vormittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 98,02 EUR ab.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 98,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 97,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.919 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 13,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 74,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,69 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 108,77 EUR für die BMW-Aktie.

BMW ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37.219,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 34.770,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 06.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,17 EUR je BMW-Aktie belaufen.

