BMW Aktie News: BMW reagiert am Freitagmittag positiv

Die Aktie von BMW zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 95,36 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 95,36 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 95,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163.019 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. 18,98 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,53 EUR fiel das Papier am 17.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 14,50 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 108,95 EUR.

Am 03.11.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.458,00 EUR umgesetzt, gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 vorlegen. Am 02.05.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 18,32 EUR fest.

