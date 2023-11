BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 94,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 94,43 EUR. Mit einem Wert von 94,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.356 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 113,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 15,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 108,95 EUR.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,25 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 38.458,00 EUR gegenüber 37.176,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,32 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

