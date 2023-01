BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag schwächer

Um 12:22 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 91,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 91,13 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,64 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 210.800 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 99,67 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2022). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,62 EUR.

BMW gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,33 Prozent auf 37.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2022 auf 27,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie freundlich: BMW-Chef Zipse sieht Marktstellung nicht durch Tech-Branche bedroht

Samsung-Aktie: Samsung SDI will wohl Batteriewerk für BMW-Elektroautos in Ungarn bauen

Volkswagen-Aktie büßt ein: Auslieferungen von Kernmarke VW gehen 2022 zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images