BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 93,37 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 93,37 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,60 EUR zu. Mit einem Wert von 92,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.451 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 113,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2023). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 17,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 7,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,78 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,25 EUR je Aktie eingenommen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.458,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37.176,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 18,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

