BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 92,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 92,60 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 92,33 EUR. Mit einem Wert von 92,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 45.761 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (113,46 EUR) erklomm das Papier am 14.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 22,53 Prozent zulegen. Bei 86,80 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 105,78 EUR.

Am 03.11.2023 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38.458,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 37.176,00 EUR eingefahren.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 19.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 18,19 EUR je BMW-Aktie.

