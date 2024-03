BMW Aktie News: BMW präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 106,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BMW legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 106,36 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,22 EUR. Bei 106,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.642 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 6,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,74 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 108,20 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,43 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,69 Prozent auf 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.522,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BMW.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2023 18,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral

BMW-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Hold

Figure AI: Jeff Bezos, Cathie Wood, NVIDIA und OpenAI beteiligen sich an Finanzierung des KI-Startups