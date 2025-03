BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag gestärkt

BMW im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 85,54 EUR zu.

Das Papier von BMW legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 85,54 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 86,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 421.026 BMW-Aktien.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Mit einem Zuwachs von 34,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (65,26 EUR). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 31,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,40 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,55 EUR für die BMW-Aktie.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,21 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.03.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,33 EUR je BMW-Aktie belaufen.

