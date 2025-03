BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Aufwind

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 85,08 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 86,38 EUR. Bei 84,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 630.062 BMW-Aktien.

Bei 115,35 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 35,58 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,40 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,55 EUR an.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.03.2026.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX aktuell: DAX bewegt sich letztendlich im Plus

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die BMW-Aktie