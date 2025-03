BMW Aktie News: BMW gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 84,40 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 84,40 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 84,42 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 84,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 43.105 Stück.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (65,26 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,55 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,21 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 07.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 25.03.2026 dürfte BMW die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,07 EUR je BMW-Aktie.

