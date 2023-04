BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel BMW 103,92 EUR

Um 15:52 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 103,94 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 104,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 103,50 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 244.169 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.04.2023 bei 104,48 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,52 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 51,87 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,13 EUR an.

BMW veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 39.522,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.471,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BMW am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BMW rechnen Experten am 03.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,32 EUR je BMW-Aktie.

BMW-Aktie im Minus: Barclays belässt BMW-Bewertung auf 'Equal Weight'

BMW überholt Tesla: "Neue Klasse" bekommt längere Reichweite als Tesla

Benzinpreis auf Jahreshoch: Benzin so teuer wie seit November 2022 nicht mehr

