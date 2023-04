BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel BMW 103,46 EUR

Bei der BMW-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 103,20 EUR. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,52 EUR aus. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 103,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.235 BMW-Aktien.

Am 17.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 104,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,44 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,13 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.522,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Am 03.05.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,32 EUR je BMW-Aktie.

