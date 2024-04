BMW Aktie News: BMW legt am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 106,65 EUR.

Das Papier von BMW konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 106,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 107,25 EUR. Bei 106,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 170.938 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,16 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 18,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,76 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BMW am 21.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42.970,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 39.522,00 EUR eingefahren.

BMW wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte BMW die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,84 EUR im Jahr 2024 aus.

