BMW Aktie News: BMW macht am Mittag Boden gut

Die Aktie legte um 18.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 76,17 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 76,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 232.727 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 12,71 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 101,64 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.05.2022. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent auf 31.142,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2022 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 15,92 EUR je Aktie belaufen.

