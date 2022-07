BMW Aktie News: BMW am Montagvormittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 18.07.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 74,94 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 74,87 EUR ein. Mit einem Wert von 75,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 26.576 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 25,37 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 101,64 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 05.05.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,63 Prozent auf 31.142,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.08.2022 gerechnet. Am 03.08.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 15,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

