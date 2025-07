BMW Aktie News: BMW steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 84,26 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 84,26 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,62 EUR an. Bei 84,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 130.651 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 8,19 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,94 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,50 EUR.

Am 07.05.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,76 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,61 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 10,62 EUR im Jahr 2025 aus.

