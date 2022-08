BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Das Papier von BMW legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 77,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 78,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,70 EUR. Zuletzt wechselten 31.470 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 100,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 22,41 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,79 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 34.770,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BMW 28.582,00 EUR umgesetzt.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 16,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

