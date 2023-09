BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BMW

So entwickelt sich BMW

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 96,83 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 96,83 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 96,45 EUR. Bei 97,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.920 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 29,32 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,68 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 03.08.2023. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 37.219,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.770,00 EUR umgesetzt.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Am 06.11.2024 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 17,58 EUR im Jahr 2023 aus.

